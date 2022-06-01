Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetleri nedeniyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun feshedilmesi için dava açmıştı.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada ilk duruşma yapıldı. Birçok avukatın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Adıyaman, Diyarbakır ve Tekirdağ baroları davaya müdahillik talebinde bulundu. Hakim, müdahillik taleplerini reddetti. Duruşma dört ay sonraya ertelendi.

AMAÇLARI AİLE YAPISINI PARÇALAMAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından açılan dava dosyasına göre, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısı ile Şişli, Kurtuluş'ta faaliyet gösteren dernek hakkında şikayet yapıldığı belirtiliyor.

Savcılık, söz konusu derneğin, kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mefhumunu parçaladığı, kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği yönünde Dernekler Müdürlüğüne şikayetler yapıldığı aktarılıyor. Derneğin toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olan derneğin HDP'li Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimler ve terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı vurgulanıyor.

YÖNETİCİ VE ÜYELERİN POLİSTE KAYDI VAR

Savcılığın davanamesine göre, şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili savcılık ve emniyet araştırma yaptı. Bu araştırmalar sonucunda dernek üyesi Döndü Ceren Şimşek'in de KHK ile kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Şubesine üye olduğu belirlendi. Dernekte sayman üye Deniz Kural, yönetim kurulu asil üyesi Fadime Temizyürek, yönetim kurulu başkan yardımcısı Fidan Ataselim ve yönetim kurulu asil üyesi Fatma Kurt ile Döndü Ceren Şimşek'in emniyette kaydı tespit edildi.

SAPKINLIĞA KALKAN OLMAK İÇİN KURULMUŞ

Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneğin kuruş amaçları arasında "Cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği nedeniyle lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüellere ayrımcılık yapılmasına, kadın cinayetlerinin ve nefret cinayetlerinin önlenmemesine, kadına yönelik şiddetin durdurulmamasına, kadının birey olarak değerlendirilmemesine sebep olan uygulamalara karşı mücadele etmek" olduğu da kaydedildi.

DERNEK FESHİ TALEBİ

Savcılık davanamede, elde edilen deliller doğrultusunda derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği, derneğin kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği yönünde kanaat oluştuğunu dile getirdi. Derneklerin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme tarafından derneğin feshine karar verebildiği belirtildi. Savcılık, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyet gösterdiği belirtilerek, derneğin feshine karar verilmesini talep ediyor.