Sevgi Tekin’in katiline müebbet ve 95 yıla kadar hapis talebi

Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1.5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine geçen 4 Ocak'ta pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ağtaş ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Ağtaş hakkında 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Haberleşmenin ihlali', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından Müebbet ve 95 yıla kadar hapis cezası talep etti.



"SADECE BEŞ DAKİKA TARTIŞTIK"

Mütalaaya karşı söz alan Gökhan Ağtaş, "Her şeyi samimi şekilde anlattım. Ben kimseyi darp etmedim ve alıkoymadım. Sadece 5 dakika tartıştık. Silahı tanımadığım bir kişiden aldım" dedi. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilip, Gökhan Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.