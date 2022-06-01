SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon mesajı! ’Yeni bir safhaya geçiyoruz’ diyerek hedefleri açıkladı...

MGK BİLDİRİSİNDE 'SURİYE'YE OPERASYON' VURGUSU

Yine geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde Suriye'ye operasyon vurgusu yer almıştı

MGK bildirisindeki o kısım şöyle:

"Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur."