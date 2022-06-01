Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi! Terör yuvalarına bir pençe daha: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.6.2022 14:59 Son Güncelleme: 1.6.2022 15:15

Son dakika haberi! Terör yuvalarına bir pençe daha: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Terör yuvalarına bir pençe daha: 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!" diyerek Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

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Son dakika haberi! Terör yuvalarına bir pençe daha: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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