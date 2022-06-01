Terör örgütünde çözülme! Bakan Soylu duyurdu: Gri listedeki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak aralarında terörden arananlar listesinde yer alan 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'e yükseldi. İçişler Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sökülüp atıldığının altıldığı kaydetti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan aralarında terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan toplam 3 terör örgütü mensubu ikna edilmesi neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREN KAÇIYOR

Teslim olan örgüt mensuplarını2014 ve 2015 yılında kterör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'e yükseldi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sökülüp atıldığını kaydetti. Soylu, "Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu.Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu" paylaşımında bulundu.