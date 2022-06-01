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Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:02 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:06

TİP'li vekiller polislere saldırıp skandala imza atmıştı: Köprüye asılan provokatif pankartla ilgili soruşturma

AA
TİP’li vekiller polislere saldırıp skandala imza atmıştı: Köprüye asılan provokatif pankartla ilgili soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri asılan pankartları kaldırırken, Ahmet Şık ve Erkan Baş görevini yapan polislere yaka paça engel olmaya çalışmıştı.

Gezi Parkı odaklı olayların 9. yılı nedeniyle dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne izinsiz pankart asılmasına ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Öte yandan, pankartı asmak için köprüde bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP milletvekilleri Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü hakkında soruşturma başlatılmadığı, yapılacak tespitin ardından hazırlanacak dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar | Video

Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaşmış ve "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar

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TİP'li vekiller polislere saldırıp skandala imza atmıştı: Köprüye asılan provokatif pankartla ilgili soruşturma
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