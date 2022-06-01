Türkiye ile Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

"Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı Arasında Karayolu Mühendisliği Alanında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Kamu Özel İşbirliği Kurumu Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı" ve iki ülke hükümetleri arasındaki "Bilgi Paylaşımı Programı Çerçeve Anlaşması" ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.

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