Van’da terör örgütlerine yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz yürütüldüğü belirtildi.

Terörle mücadele harekatı kapsamında mayıs ayında 390 küçük ve orta çaplı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

12 KİŞİ TUTUKLANDI

"Bu operasyonlardan 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, kullanılmış lav silahı, tabanca, 3 el yapımı patlayıcı, 1000 adet piyade tüfeği mühimmatı, 95 tüp, 3 jeneratör, 2 televizyon ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından PKK/KCK terör örgütünden 26, DEAŞ terör örgütünden 4 olmak üzere 30 şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlem yapılmış olup 12'si tutuklanmıştır."