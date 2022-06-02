18 terörist öldürüldü

örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğiyle Siirt'in Şirvan ilçesinin Akçayar köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 12 sivil ise yaralandı.