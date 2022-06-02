Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşmesinin ardından Controceni Sarayı'na geçen Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim alanında ve diğer alanlarda iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletildiği, askeri ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğinin de önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesine yönelik mevcut potansiyeli vurguladığı, Türkiye-Romanya ilişkilerine sağladığı destekten dolayı Iohannis'e teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Görüşmenin ardından Bakan Akar, "Kahramanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in de yer aldığı törende, Milli Savunma Bakanı Akar anıta çelenk bıraktı.