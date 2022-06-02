Bakan Akar, Romanya’da Türk şehitliğini ziyaret etti

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Başbakan Nicolae Ionel Ciuca ve Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.