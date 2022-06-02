Balıkesir şehidini uğurladı

Siirt'in Pervari ilçesindeki Sarıyaprak bölgesinde tespit edilen EYP'nin imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan (29) için dün memleketi Balıkesir merkeze bağlı kırsal Ortamandra Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından mahalle camisinde kılınan namaza, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil de katıldı. 3 ve 5 yaşında iki çocuk babası olan şehidin eşi Zehra Özcan, annesi Seval Özcan ve babası Abdullah Özcan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş'un, Balıkesir'de ailesi aracılığıyla yeni bir otomobil aldığı ve hem otomobili görmek hem de çocukları Atilla (3) ve Seval'e (5) sürpriz yapmak için dün yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.