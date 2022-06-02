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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Belediye yöneticisi elinde bıçakla kafeteryayı bastı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Belediye yöneticisi elinde bıçakla kafeteryayı bastı
CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Menderes İşletme Şefliği'nde yönetici olarak görev yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Onur Açıkgöz, İyi Parti Menderes Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kızıltuğ'a ait kafeteryayı elinde bıçakla basıp tehditler savurdu. Açıkgöz, kafede bulunan Furkan Kızıltuğ'un kız kardeşi Gözde Kızıltuğ'a tekme attı. Elindeki bıçakla tehditler savurup sandalyeyi fırlatarak camı kırdı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Furkan Kızıltuğ olaydan sonra suç duyurusunda bulundu.
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Belediye yöneticisi elinde bıçakla kafeteryayı bastı
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