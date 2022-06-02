CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den, Kılıçdaroğlu ve CHP’ye sert eleştiriler

A Haber'de Merve Türkay sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in sorularını yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORUSU VE YANSIMALARI

Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı. Biz buna muhatap olmazdık. Engin Özkoç "Biz bu örgütleri lanetliyoruz" dedi. Bazı CHP'lilere göre YPG-PKK terör örgütü değil! Biz yanımızda bir terör devleti mi istiyoruz? Suriye'nin bütünlüğünü mü istiyoruz? Kılıçdaroğlu, hem Suriye'nin bütünlüğü için görüşürüz (ESAD) diyor. Diğer yandan da 'YPG topraklarını koruyor' diyeceksiniz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız.

"ŞU ANKİ CHP GERÇEK CHP DEĞİLDİR"

Biz Tayyip Bey, yurt dışındayken eleştirmezdik. Türkiye'nin bir devlet aklı vardır. Türkiye'nin çıkarlarının olduğu yerde biz muhalefet yapamayız.

CHP'yi bu yönetimle özdeşleştirmeyiniz. Bunlar çekip gidecekler. Atatürk'ün koyduğu çizgiler bizde sürüyor. CHP'de bu yönetim gidecek, bunlar partide misafirdir ve gidecekler. Şu anki CHP gerçek CHP değildir.

CHP'ye oy veren gönül veren insanların aklında tezkereye 'hayır' düşüncesi yoktur.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİLER

6'lı masa toplanıyor bir umut var mı? Asgari ücret konusunda bir çözüm var mı? Dış politikada, Yunanistan meselesinde bir çözüm var mı?

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Yeter artık! CHP'liler bu yönetime (CHP'ye) ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.

CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT SÖZLER

Bu adam benim partimde nasıl olur! Bu adam ABD'nin sesidir.

Çeviköz konusunda Kemal Bey'e çok kızgınız. Çeviköz'ün politikalarından memnun değiliz. Gerçek CHP'nin politikası bu değildir. CHP'li arkadaşlarımız çok tepkili.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kemal Bey'in aklında halen daha Abdullah Gül var. Akşener hariç diğer partiler Abdullah Gül'ün aday olmasını istiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN'A SAYGISIZ TUTUMU

Halkın seçtiği insana saygı duymazsan sana da saygı duymazlar. Kavga ve küfürle olmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "KAÇACAK" SUÇLAMASI

Çok ayıp. Ne kadar üzücüdür. ABD Başkanı (Biden) 'Biz Tayip Bey'i indireceğiz' diyor. Kılıçdaroğlu 'kaçacak' diyor. Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız. CHP ittifaktaki diğer partilere neden muhtaç? Soruyorum.