CHP’li İBB Kirazlı-Halkalı Metro inşaatını durdurdu! Ekrem İmamoğlu ’2023’te bitireceğiz’ demişti...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana çeşitli projeleri iptal etmesiyle ün saldı. İmamoğlu bu sefer Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını durdurdu.
"CHP'Lİ İBB'DEN BİR BECERİKSİZLİK DAHA!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "engelleniyoruz" yalanına sarılan İmamoğlu'nun metro hattı inşaatını durdurması hakkında bir açıklama yaparak, "Aynı anda en çok metro durduran yönetim CHP'li İBB'den bir beceriksizlik daha! CHP'li İBB, M12 Metro Hattı inşaatından sonra 170 milyon € borç aldığı Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını da durdurdu. Tarih sizi, engellemelerinize rağmen "engelleniyoruz" yalanlarınızla anacak!" ifadelerini kullandı.
"TARİH SİZİ İSTANBUL'UN EN BECERİKSİZ BELEDİYE YÖNETİMİ OLARAK HATIRLAYACAK…"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur da İBB'nin Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatını durdurduğunun altını çizerek sosyal medyadan şunları söyledi: "İBB'nin CHP'li becerikli yönetiminden bir durdurma daha… M12 metro hattı inşaatından sonra, 170 milyon € borç aldıkları Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı da durdu. Tarih sizi İstanbul'un en beceriksiz belediye yönetimi olarak hatırlayacak…"
KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO HATTI DURMAK ÜZERE
AK Partili Batur aldıkları başka bir duyum olduğunu belirtip Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın da inşaatının durmak üzere olduğunu sosyal medyadan açıkladı. Batur sosyal medya hesabından, "Aldığımız duyumlara göre İBB'nin CHP'li yönetiminin 34 milyon € dış borç aldığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı inşaatı da durmak üzere…" dedi.
"GERÇEKTEN BU KADAR MI BECERİKSİZSİNİZ EKREM İMAMOĞLU?"
Sözlerine devam eden Batur İmamoğlu'na "Hem borçlanıp hem iş yapamamak… Merak ettiğimiz şu; gerçekten bu kadar mı beceriksizsiniz Ekrem İmamoğlu?" diyerek zor bir soru yöneltti.
KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE TÖREN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla geçtiğimiz yıl mart ayında İmamoğlu Kirazlı-Halkalı Hattı inşaat töreni yapmıştı. Buradaki konuşmasında İmamoğlu, "Kirazlı-Halkalı Hattı'nın ilk etabını 2023 yılında açacağız" demişti.