CHP’li İBB Kirazlı-Halkalı Metro inşaatını durdurdu! Ekrem İmamoğlu ’2023’te bitireceğiz’ demişti...

KAYNARCA-PENDİK-TUZLA METRO HATTI DURMAK ÜZERE

AK Partili Batur aldıkları başka bir duyum olduğunu belirtip Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın da inşaatının durmak üzere olduğunu sosyal medyadan açıkladı. Batur sosyal medya hesabından, "Aldığımız duyumlara göre İBB'nin CHP'li yönetiminin 34 milyon € dış borç aldığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı inşaatı da durmak üzere…" dedi.

"GERÇEKTEN BU KADAR MI BECERİKSİZSİNİZ EKREM İMAMOĞLU?"

Sözlerine devam eden Batur İmamoğlu'na "Hem borçlanıp hem iş yapamamak… Merak ettiğimiz şu; gerçekten bu kadar mı beceriksizsiniz Ekrem İmamoğlu?" diyerek zor bir soru yöneltti.