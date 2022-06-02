Definecilere operasyon, ele geçirilenler arasında maymun bile var

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bazı kişilerin izinsiz define aradığı ve ellerinde bulunan çok sayıda tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri Körfez, İzmit ve Derince İlçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 79 sikke, 9 tarihi eser niteliğinde obje, 1 heykel, 1 sikke koleksiyon albümü, 1 elektronik detektör, 3 el detektörü, 1 metal detektör, 1 detektör kulaklığı ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca bir şüpheliye ait kafes içerisinde makak cinsi maymunda koruma altına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.