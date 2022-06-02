Edepsiz başkana kadınlardan protesto

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri dün İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Kadı Camisi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın, ellerinde dövizlerle Bolu Belediyesi önüne yürüdü. 'Utanmazsın sen', Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıyan kadınlar Başkan Özcan'a tepki gösterdi.AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi: "Ne yazık ki, Bolu'muzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolu'muzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'Haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz: 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın'. Daha dün, tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık hâlâ sıcaklığını korumaktadır. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değil, sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Hiçbirini unutmuyoruz ve seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz."