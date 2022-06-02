Eski istihbaratçı Arif Yekebaş hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün firari FETÖ üyelerinin yakalanması için oluşturduğu özel ekip, 2018 yılından bu yana firarı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş'ın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Arif Yekebaş'ın, Bahçelievler Mahallesinde gaybubet evinde saklandığı belirlenerek, 'Silahlı terör örgütü üye olma, kurma ve yönetme' suçlarından aranan firari FETÖ'cünün kullandığı araba ile gaybubet evinin bulunduğu sokakta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yekebaş, FETÖ soruşturması dahilinde tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmişti.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Yekebaş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Arif Yekebaş ve avukatı salonda hazır bulundu. Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiğine dair bilgiler iddianamede yer almıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında mütalaayı açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Sanık Yekebaş hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savunma için süre talep eden sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Son dakika: FETÖ’cü İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş yakalandı!