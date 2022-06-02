Fırtınadan kaçıp sığındıkları duvar mezarları oldu

Gaziantep'te akşam saatlerinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Araban ilçesinin Hisar Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın yeni örülen briket duvarı çöktü. Bu sırada okuldan çıkıp evlerine giden 4 çocuk fırtınadan korunmak için duvarın dibine sığındı. Yeni örülen duvar sert rüzgara dayanamayarak çocukların üzerine devrildi . Duvarın dibine sığınan 4 çocuğun göçük altında kaldığı bilgisi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yapılan çalışma sonucu göçük altından çıkarılan Haı Ali Günseli (7), Mustafa Tren (15), Vakkas Çalışkan (11), ve Seydi Çelik (14) Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Haci Ali Günseli, (7) ve Mustafa Tiren (15) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer öğrenciler ise Gaziantep Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şiddetli toz fırtınasının kent genelinde devam ettiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Gül, "Araban ilçemizde vefat eden iki çocuğumuza Allah'tan rahmet, yaralı iki çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Üzücü olayların olmaması için lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" dedi.