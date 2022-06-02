İstanbul’daki metro arızası vatandaşı isyan ettirdi: Hiçbir şey çalışmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşıma sisteminde eleştirilmeye devam ediyor. Otobüslerde yaşanan problemler metrolara da devam ediyor.
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında öğle saatlerinde teknik arıza meydana geldi.
Yaşanan arıza sebebiyle yolcular metrodan indirildi. 1 saatten fazla arızanın giderilmemesi sebebiyle isyan eden İstanbullular daha sonra metrodan tahliye edilip otobüslere yönlendirildi.
Üsküdar - Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti | Video
Metro istasyonlarından çıkarak otobüs duraklarına yönelen vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu. İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Altunizade İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
'HER ŞEY MÜKEMMEL OLDU'
Seferlerin iptal olması sebebiyle işe gitmek için metroya yönelen vatandaşlar metroya binemeyince metro girişlerinde yoğunluk oluştu.
Metronun iptal olması sebebiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Tepki gösteren bir vatandaş, "Hiçbir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.