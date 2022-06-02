İstanbul’daki metro arızası vatandaşı isyan ettirdi: Hiçbir şey çalışmıyor

Tepki gösteren bir vatandaş, "Hiçbir şey çalışmıyor, her şey çok güzel oldu, mükemmel oldu" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yaklaşık bir saatlik sürecin ardından arızanın giderilmesi ile metro hattında seferler tekrar normale döndü.