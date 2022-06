Kılıçdaroğlu’na 10 soruluk sınav

SURİYE'NİN KUZEYİNE EN NET OPERASYON MESAJI:

1- PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C'den TİKKO'ya, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerini, siyası uzantıları, medya destekçileri ve yurtdışındaki bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor musun?2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekâtlarını destekliyor musun?3- İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakâr tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mısın?4- Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de, sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede ülkenin safında mısın?5- Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor musun?6- Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mısın?7- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek misin?8- Bin yıldır kanlarımızla sulayarak, ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor musun?9- Partin içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor musun?10- Yüreğin yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi.Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz. Aksi takdirde 'Yalancıdan siyasetçi olmaz', 'Yalancıdan genel başkan olmaz', 'Gâvurun kılıcını çalandan adam olmaz', 'Kendi ülkesini başkalarına şikâyet edenden vatandaş olmaz', 'Karikatür tiplerin hezeyanlarına millet mahkûm edilmez', 'Kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez' demeye devam edeceğiz. Bu soruları uzatmak mümkün. Ancak bu kadarına verilecek cevaplara da razıyız. Eğer bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda, Bay Kemal dikkat, amasız, fakatsız, lakinsiz, samimiyetle ve açık bir şekilde verirse biraz önce de söylediğim gibi kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.Bu tipler omurgasız oldukları için önce kendilerine verilen senaryoya, sonra da karşılarındaki kitlenin rengine göre önce her şeyi söylerler, sonra dönüp inkâr ederler. Kapısından içeriye giremediği yerlerdeki sefil halini, 'Korkudan içeri kaçtılar' diyerek anlatacak kadar şahsiyet fukarası bu karikatür tip için harcadığımız her nefese acıyoruz. Rabb'im bu israfımızdan dolayı hepimizi affetsin. Fakat bu hadsizlere zaman zaman ağızlarının payını verme eziyetine maalesef katlanıyoruz.Kılıçdaroğlu'nun, Tank Palet Fabrikası'ndan Merkez Bankası rezervlerine, "kaçacak" iddiasından yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir projenin parçası. Sahiplerinin alenen ifade ettiği şekilde, Türkiye'deki yönetimi yalanla, iftirayla, medya manipülasyonlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla değiştirme projesi.YUNANISTAN ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamızı bozduk. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz. Sizi kiminle dans ettiğinizi sanıyorsunuz? Geçmişten hiç mi ders almadınız?TURKEN Vakfı'nın Amerika'daki yurt binasının inşaatını diline dolayan Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK'nın oradaki faaliyetlerinden şikâyetçi olduğunu hiç görmedik. Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız, daha da kıvrandıracağız. Bu zatın eğitim faaliyeti yürüten vakfımıza yaptığı her iftirayı burnundan fitil fitil getirmek boynumuzun borcu.HAYAT pahalılığının yükü altında canı yanan vatandaşların sıkıntılarını biliyoruz. Ancak küresel ekonomik dalgalanmaların sınır tanımaz etkisiyle benzer sıkıntıların gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşandığını da unutmamalıyız. Tıpkı vesayetle, terörizmle mücadelemizde, tıpkı darbelere karşı mücadelemizde olduğu gibi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak çalışmaya devam edersek, inşallah bu süreci de en az hasarla atlatmayı başaracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir insanımızı yoksulluğun pençesine terk etmeyeceğiz.KAMU binalarının, polis araçlarının, ambulansların, işyerlerinin, sivil araçların, belediye otobüslerinin, sokakların, parkların yakılıp yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz da, tarih de yazacaktır. Bay Kemal orada mıydı, oradaydı. Niye? Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan millete, vatana hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber, çünkü kendileri de terör sevici. Siz bakmayın birilerinin Gezi olaylarının arkasındaki karanlık tiplere 'demokrasi kahramanı' muamelesi yaptığına, bunların hepsi de yaptıkları ihanetin bilincinde olan beşinci kol elemanlarıydı. Gezi olayları masum bir itiraz değil "planlı ve alçak bir kalkışma"dır.Şehitler Köprüsü'ne pankart asmaya çalışanlar hukuk önünde hesap verecek.kısır ideolojik saplantılarına, kendi hastalıklı yaşam biçimi dayatmalarına çevreyi ve ağacı malzeme yapanların maskeleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tartışmasında bir kez daha düşmüştür. Açık konuşuyorum; bu ülkede bizden daha samimi ve gayretli çevreci de yoktur, ağaç sevgisi bizden daha fazla kimse de yoktur. 560 bin kişi millet bahçesindeki fetih kutlamasına geldi. Bay Kemal dikkat et. Siz 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. Senin avanen, bütün buralarda duvarlara bunları yazdı.SURİYE'NİN kuzeyindeki hedefler tek tek temizlenecek. Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamız için yeni bir safhaya geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz. Türkiye'ye parasıyla vermedikleri silahları, teçhizatları, savunma sanayii ürünlerini terör örgütüne bilabedel aktaranlar hukuk devleti değil, terör devleti sıfatını hak eder. Dünyanın en eli kanlı terör örgütünü demokrasi havarisi gibi göstermeye uğraşanlar, bizim nezdimizde PKK'lı katillerle aynı saftadır., Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. 2011'deki depremin ardından Van'ı adeta sıfırdan yeniden inşa ettiğimizden haberin var mı? Gerçi bu zatın (Kılıçdaroğlu) her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri (Selahattin Demirtaş), cezaevinden 6'lı masanın tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz, kendinize gelin' diye ayar verdi. Ama süt dökmüş kedi gibi hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el, ses çıkarmalarına izin vermedi.