Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen görüntüler paylaştı.
FİLM SAHNESİ DEĞİL, GERÇEĞİN TA KENDİSİ!
Kara ve Deniz Kuvvetleri piyadelerinin tatbikatta görev aldığı anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaşan Bakanlık, paylaşımında "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!" notunu kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada; "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. " denildi.
İşte Bakanlığın paylaştığı o görüntüler...
Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! | Video