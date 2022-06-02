Milli Savunma Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada; "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. " denildi.

İşte Bakanlığın paylaştığı o görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! | Video