Pakistan’la ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalara imza atıldı. Daha sonra Başkan Erdoğan ve Şerif ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan yaptığı konuşmada "Türkiye- Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Pakistan ile ticaret hedefimiz yıllık 5 milyar dolar. Türkiye ile Pakistan arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı. Özellikle turizm, eğitim, iletişim, bilgi teknolojileri gibi sektörlerde işbirliğini geliştirmek için çalışıyoruz. Ekonomik işbirliğimizin lokomotifi iş insanlarımızı teşvik ediyoruz. FETÖ'yle mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Şahbaz Şerif de "Türkiye'ye gelmek bizim için ikinci evimize gelmek gibi. Pakistan ve Türkiye doğal ortaklardır, birçok sorunumuz ortaktır. Türkiye'nin düşmanı, Pakistan'ın düşmanıdır. Ticari hacmimiz 5 milyar dolar seviyesine ulaştığında en mutlu insan ben olacağım" dedi. Başkan Erdoğan, Şerif onuruna resmi akşam yemeği verdi.