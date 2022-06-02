Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Ana vatanın güvenliği, mavi vatanın savunmasından geçer

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde, akaryakıt gemisi tedarik projesi sac kesim töreni düzenlendi. Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın yanı sıra projeyi yürüten firmaların yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İsmail Demir, Türk donanması envanterine katılmak üzere liman için denizlerde akaryakıt ikmali görevi için başlatılan projenin, özellikle deniz platformundaki donanmanın gücüne güç katacağını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayi anlamında kendi gemilerini tasarlayan, üreten ilk 10 ülkeden biri olduğunu kaydeden İsmail Demir, şunları söyledi:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak amacımız, güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamaktır. Bu yönde giderken güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde teknik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer taraftan da geleceğin teknolojilerini ıskalamamaya çalışıyoruz. Savunma sanayinde son yıllarda aldığımız mesafe malumunuzdur. Ülkemiz artık kara araçlarını, insansız hava araçlarını, helikopterlerini, savaş uçaklarını, gemilerini, elektronik sistemlerini, mühimmatlarını kendi mühendislik kabiliyetleriyle tasarlayan bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle deniz platformlarında, 'Ana vatanın güvenliği, mavi vatanın savunmasından geçer' şiarını kendimize rehber edindik. Bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduk. Bugün dünyada kendi gemisini tasarlayan, üreten, ilk 10 ülkeden biriyiz. Bu konuda siz denizcilik sektörümüzün katkıları yadsınamaz"

'TÜRKİYE, STRATEJİK ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞIMLI KALMAMALI'

Türkiye'nin stratejik ürünlerde dışa bağımlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı yüzer unsurlar ile dost ve müttefik unsurların lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, manevra gücü yüksek, limanda, bekleme mevkilerinde akaryakıt ikmali yapabilecek kabiliyete sahip akaryakıt gemilerimizin sac kesim töreni için bir araya geldik. İnşallah bu projeyle, mavi vatanda hizmet eden güvenlik güçlerimizin önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. İnsansız sistemlerde yakaladığımız başarıyı, insanlı sistemlerle birlikte entegre ederek geleceğin harekat ortamında çok daha güçlü ve var olmayı amaç edindik. Ülkemize karşı uygulanan gizli, açık ambargolar ve benzeri kısıtlamalar gösteriyor ki, savuma sanayimizin hiçbir alanında özellikle stratejik ürünlerde dışa bağımlı olmayı sürdüremeyiz, bağımlı kalamayız. O yüzden bunu kendimize şiar edindik. Karada, denizde, havada, deniz altında, uzayda, ülkemiz stratejik teknolojileri geliştirmek, burada mutlak bağımsızlığını sağlamak zorundadır."

'DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR'

Karadeniz ve Ege Denizi'nin barış denizi olması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar hava savunma sistemlerimizden gemi savunma sistemlerimize, elektronik harp ve radar sistemlerinden elektronik sistemlere, sensörlere, sonarlara, kızıl ötesi arama sistemlerine kadar bir dizi üründe dışa bağımlılığı bitiriyor, hatta bir kısmını da dışarıya ihraç eder hale geliyoruz. Bizler mavi vatanda çok daha güçlü ve caydırıcı gücü olan bir deniz kuvveti olmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Atalarımızın dediği gibi, 'Hazır ol cenge, ister isen sulhü salah'. Türkiye, denizlerin, Ege'nin, Karadeniz'in barış denizi olması için elinden gelen çabayı gösterecektir ama kendi milli çıkarlarımızı savunma konusunda da karşımıza çıkacak agresif tavırlara karşı da her türlü faaliyeti, girişimi yapma gücüne sahibiz. İnşası süren Anadolu gemimiz, denizde ikmal muharebe destek gemimiz, yeni tip denizaltılarımız, son teknolojiyle muhtelif çeşitlerini geliştirir olduğumuz silahlı insansız deniz araçlarımız, çok yakında ihalesini sonuçlandıracağımız İ sınıfı fırkateynlerimiz, uçak gemimiz ile donanmamızın gücüne güç katacak, daha nice sistemleri de safha safha hizmete vereceğiz. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' sözüne atıfla, şanlı ordumuz başta olmak üzere güvenlik güçlerimizin mavi vatandaki gücünü artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından tersanenin üretim kısmına geçen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, üretilecek olan akaryakıt gemisinin ilk kaynağını yaptı.