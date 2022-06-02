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Giriş Tarihi: 2.6.2022 19:24 Son Güncelleme: 2.6.2022 19:24

Siverek’te kaza: 2 öğretmen yaralandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Siverek’te kaza: 2 öğretmen yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlerin içinde olduğu araç takla attı; 2 öğretmen yaralandı.

Kaza; Siverek-Viranşehir karayolu, Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Yücelen Kırsal Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
Meydana gelen kazada Emine A (31) ve Gözde Nur Y (25) yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Develet Hastenesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her iki kadının Viranşehir'de öğretmenlik yaptıkları ve Sivereke arkadaşlarını ziyaretten döndüleri öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Siverek'te yine öğretmenlerin içinde olduğu bir otomobil takla atmış ve Güvenli Hakkı Bucak İlkokulunda görevli öğretmen Emrah Efe yaşamını yitirmişti.

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Siverek’te kaza: 2 öğretmen yaralandı
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