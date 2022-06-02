Son dakika haberi: Suriye’nin kuzeyinde 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Son dakika haberleri... Terör örgütüne yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, teröristlerin söz konusu bölgelere yönelik yaptığı saldırılarına komandoların karşılık verip terör örgütünü etkili bir şekilde vuruyor.

Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yapılan operasyon yapıldı. Operasyonda, kullanılan İnsansız Hava Araçları, saldırının yapıldığı bölgelerde terör hedeflerini tek tek tespit etti. Bölgede görevli komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen hedefler, ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 11 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST SAYISI 400'Ü BULDU

Öte yandan, son bir ayda komandoların yaptığı operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen ve aralarında sözde yönetici kadrosunun da yer aldığı PKK/YPG'li sayısının 400 civarında olduğu belirtildi.

ÖSO'DAN OPERASYON ÖNCESİ TATBİKAT

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası yeni bir harekât için hazırlıklar devam ederken, Özgür Suriye Ordusu tarafından 2000 bin askerin katılımıyla gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi. Zırhlı araç ve ağır makineli silahların kullanıldığı tatbikatta ÖSO birlikleri, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.