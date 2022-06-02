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Giriş Tarihi: 2.6.2022 10:50

Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 1’i kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-YPG/PYD ve yasa dışı sol örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan şüphelilerin adreslerini belirledi. Örgüt sempatizanı olduğu öne sürülen 1'i kadın 6'sı erkek toplam 7 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda 31 Mayıs 2022 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bayraklı, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerindeki adreslere baskın yapan jandarma, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
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