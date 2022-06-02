Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırdığı bölgelerde istikrarı ve güvenliği sağladı. Sınır güvenliği sağlanırken, terör koridoru da parçalandı. Harekat bölgelerinin bütünlüğünü Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn-El Arab bozuyor. Bu 3 noktada terör örgütü YPG/PKK bulunuyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine buralardan sık sık sızma girişimi ve taciz atışları gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Tel Rıfat ve Münbiç'in yanı sıra Ayn-El Arab'da da güvenliği sağladığı takdirde sınırdaki harekat bölgeleri tamamen birleşecek ve teröristler sınırdan en az 30 kilometre uzakta tutulacak. Bu da olası saldırıları engelleyecek.