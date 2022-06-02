Umutlar yeşerdi

Türkiye geçen yaz orman yangınlarında 118 bin 415 hektar ormanlık alanını kaybetti. 8 Temmuz 2021'den sonra Türkiye'de yaşanan 1171 orman yangını söndürme çalışmaları sırasında 11 yangın söndürme görevlisi ve iki vatandaş hayatını kaybetti. Ormanın derinliklerinde binlerce canlı yok oldu.2021 yılının tüm ülkeyi yasa boğan yangın orman yangınlarından sonra büyük bir seferberlik başladı. Ülkenin dört bir tarafından gelen orman görevlileri ve orman işçileri, yanan ormanlarda canla başla temizlik çalışmalarına başladı. Temizlenen yerlere yeni fidanlar dikildi, tohumlar serpildi. Bugün küle dönen ormanlık alanlarda küçük fidanlar yarınların umudu olarak boy göstermeye başladı.Muğla'da yanan ormanların yeniden yeşermesi için 10 bin işçinin katılımıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında yanan ormanlara 20 milyon fidan dikimi gerçekleştirilecek. Antalya Manavgat'ta yanan 59 bin hektar alanın 30 bin hektarında doğal gençleştirme yapıldı. 1 milyon 650 bin fidan toprakla buluştu. 74 ton kızılçam, karaçam tohumu serpildi. Küçük kızılçam fidanları yeşerdi.Yangından sonra dağların üstüne çöken kara görüntü tamamen yok oldu. 100 milyona yakın fidanın kendiliğinden yeşermesi bekleniyor. Mersin'de geçen yıl orman yangınlarında zarar gören 9 bin 500 hektarlık alanda 653 bin fidan toprakla buluşturuldu, bölgeye 34 ton da kızılçam tohumu serpildi.