Haberler Gündem Haberleri Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Giriş Tarihi: 2.6.2022 19:30 Son Güncelleme: 2.6.2022 20:01

Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Veli Ağbaba CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP’li Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

CHP'nin Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZİM ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Veli Ağbaba CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA