Veli Ağbaba CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZİM ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.