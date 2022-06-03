AB hibe fonlarıyla terör örgütüne yardım ediyorlardı! GÖÇİZDER’in Eş Genel Başkanı dahil 24 kişi gözaltında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında, AB ve Birleşmiş Millletler gibi uluslararası kuruluşlardan, sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek için kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'da 25, Ankara, Malatya, Muğla ve Kocaeli'de 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Şirinevler'de bulunan GÖÇİZDER binasında da arama yapıldı. Çok sayıda örgütsel döküman ve yasaklı yayın ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda Dernek Eşbaşkanı Kamile Kandal'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

AB FONLARIYLA ÖRGÜT PROPAGANDASI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, 2016 yılında kurulan İstanbul'da kurulan GÖÇİZDER, AB tarafından desteklenen hibe programlarıyla, 2018-2020 yıllarında, '1990'li Yıllarda Yerinden Edilen Kürtlerin Göç Hikayeleri, 1990'lı Yıllarda Yerinden Edilen Gayrimüslimlerin Göç Hikayeleri, 2015-2016 Sokağa Çıkma Yasakları Sürecinde Kadınların Göç Hikayeleri' isimli kitaplar ile '2015-2020 Dönemi Sokağa Çıkma Yasakları Veri Derleme Medya İzleme Raporu' yayınladı.

Soruşturmada, terör örgütü PKK propagandası yapılan söz konusu yayınlardan, yaklaşık 338 bin dolar gelir elde edildiği tespit edilirken, paranın örgüt üyeleri ve ailelerine, yardım adı altında aktarıldığı belirlendi. Dernek üyelerinin hesaplarından aktarılan paraların, MASAK raporlarıyla tespit edildiği belirtildi.

Yayınlarla ilgili İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından basım, dağıtım, satış yasağı ile el konulması ve toplatılması kararı verildiği de öğrenildi. Mahkeme karar gerekçesinde, yayınlarda 'Terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından bahsedildiği, Halkı Kin ve Düşmanlığı Tahrik veya Aşağılama suçu kapsamında ifadelere yer verildiğini' bildirdi.

Yapılan aramalar neticesinde çok sayıda örgütsel dökümün ve yasaklı yayın ele geçirilmiştir.