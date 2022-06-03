Arızaya giden ekip uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik arızasına giden DEDAŞ aracı, köy yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yemişli Köyü'nde meydana gelen kazada sürücü Azat Dikmen (26), elektrik teknisyenleri Muhammet Mehdi Altürk (21), Özcan Benek (24), Fikret Apaydın (29) hayatını kaybetti. Nurettin Yıldız (54) ise yaralandı.Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen kazada 2, Hatay Samandağ'da ve Manisa'daki motosiklet kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti.Samsun'da ise karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Salih Söğüt (69) hayatını kaybetti.SABAH