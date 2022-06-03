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Giriş Tarihi: 3.6.2022 07:00 Son Güncelleme: 3.6.2022 07:13

Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

AA
Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
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