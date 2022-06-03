İYİ Partili Ağıralioğlu’ndan çok konuşulacak açıklamalar: “Rüyasında CHP’ye oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır”

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu.

Daha önce "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?' ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'na Armağan Çağlayan da benzer bir soru yöneltti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ

Ağıralioğlu kendisine yöneltilen "Bunu reotik bir soru olarak siz sormuştunuz, biz de size soralım: İYİ Parti olmasa CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alır?" sorusuna yanıt verdi.