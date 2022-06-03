Kadın meclis üyesine 30 gün koruma kararı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a karşı kullandığı ahlak dışı ifadeler üzerine açılan davada koruma kararı verildi. Özcan, Belediye Meclisi'nde Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" demişti. Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuruda bulundu. Mahkeme, 30 gün süreyle koruma kararı verdi. Kararda Özcan'ın, Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine hükmedildi. Mahkeme, Özcan'ın karara aykırı hareket etmesi durumunda 3 günden 10 güne kadar hapis, tekrarında ise 15 günden 30 güne kadar hapis uygulanacağına da hükmetti.