Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’ye operasyon: 32 gözaltı

32 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada ise 3,5 milyon TL değerinde örgüte ait ziynet eşyası ile döviz ve TL cinsinden para, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.