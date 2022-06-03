PKK’ya üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, 21 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda Dılhaz Gabar kod adlı Mehmet Erdoğan'ı Süleymaniye Cemcemal'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. 1996 yılında örgüte katılan Mehmet Erdoğan'ın 2005 yılında PKK İran alanı 2. derece sorumlusu, 2008 yılında Kandil Lojistik Sorumlusu, 2009 yılında Botan Sahası Gabar Alanı sorumluluğu yaptıktan sonra 2015'te Kandil Saha Yürütme üyeliği, 2017'de Zap Saha Kurumlar sorumlusu, 2018-2020 yıllarında da HPG Mahmur Merkez Cephesi sorumluluğu yaptığı öğrenildi. Kerkük'te güçlenmeye çalışan PKK'nın böylece, Irak'ta merkezi siyaset anlamında güç kazanmayı, özellikle yeni genç katılım sağlamayı ve Kandil - Süleymaniye güzergâhından Sincar'a doğru kesintisiz bir lojistik hat sağlamayı amaçladığı öğrenildi.MİT, PKK'nın bu stratejisini deşifre ermesinin ardından özellikle son bir yıldır, PKK'nın Kerkük'teki üst düzey yapılanmasını hedef alarak başarılı nokta operasyonlarıyla örgüt yöneticilerini etkisiz hale getirdi. Böylece örgütün Kerkük'ü ele geçirme stratejisi de akamete uğratıldı.SURiYE'NİN kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan PKK/ YPG'li teröristler, İHA'larla yerleri tespit edildikten sonra ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 11 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu kapsamında da 5 PKK'lı terörist öldürüldü. 17 Nisan'da başlayan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 110'a yükseldi. SABAH