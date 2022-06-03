Şile Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet çarkında son nokta! 230 sayfalık iddianame hazırlandı!

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki gizli yolsuzluklar 2 Mart 2021 günü polise gelen bir telefonla açığa çıktı. Telefondaki kişi ihbarında, Şile Tapu Müdürü Soner Ç., müdür yardımcısı Nazım A. ve 6 memurla 3 emlakçının tapu işlemleri için merdivende veya tuvalette rüşvet aldığını, bu rüşvetlerle söz konusu kişilerin kendilerine yeni ev aldıklarını iddia etti.
GİZLİ KAMERALAR MÜDÜRÜ VE MEMURLARI AÇIĞA ÇIKARTTI
İhbar üzerine Şile Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Bu kapsamda rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildi. Aynı şekilde soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonları dinlenerek rüşvet çarkının perde arkasını aralamak için araştırmalar hızla devam etti. Ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke yazarak dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
ÖNCE SAMİMİYET SONRA MADDİ KAZANÇ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm soru işaretleri çözüldü, ve rüşvet çarkına ilişkin 230 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede rüşvet oyununun kurucularının önce bazı emlakçılar ve tapu dairesindekilerle samimiyet kurdukları, ardından kamudan aldıkları gücü kötüye kullanarak bu kişilerin işlerininden maddi kazanç elde ettikleri yer aldı.
FARKLI RÜŞVET TARİFELERİ OLUŞTURMUŞLAR
Dosyada adı geçen şüphelilerin kendilerine Şile Tapu Müdürlüğü'ne gelen kişileri hedef olarak seçtiğinin belirtildiği iddianamede, tapu çalışanlarının başkasına ait bilgileri sorgulama yapıp 3. kişilerle paylaştıkları, iş sahiplerine ait dosyaları takip ederek menfaat sağladıkları, çalışanların çıkarları için farklı rüşvet tarifeleri oluşturdukları, kendi aralarında değil tokuş yapan memurların dosya değişimi yaparak maddi çıkar elde ettikleri, hatta rüşvet pazarlığı yaparak alınan parayı aralarında pay ettikleri açıklandı.
MÜRACAAT VE ARŞİV DAİRELERİNDE RÜŞVET ÇARKI
Ayrıca iddianamede, tapuya işlem için gelen bazı kişilerin vatandaşların giremediği müracaat ve arşiv dairelerine girdiklerinin tespit edildiği, bazı kişilerin hiç sıra beklemeden işlerini rüşvet verdikleri kişilere yaptırdıkları anlatıldı. Tapu işlemleri ni yaptırmak için internet üzerinden başvuru yapılması gerektiği, rüşvetçi memurların bazı kişilerin E-devlet şifresini kullanarak bu işlemi yaptıkları, rüşvet verenler rüşvet alan memurlara denk gelmezse duruma müdür Soner Ç.'nin devreye girdiği vurgulandı.
BAZEN DOLAP ARASINDA, BAZEN TUVALETTE, BAZEN DE MERDİVENDE
Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı kaydedilen iddianamede, binlerce lira haksız kazanç elde edildiği, şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, kimi zamansa dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı. Rüşvetin süreklilik kazandığının altı çizilerek şüphelilerin çarkın dışında kalan memurları aralarına almadıkları, tapu müdürünün çarkın düzeni için tetikte olduğu, bir işlem rüşvet zincirinin haricindeki bir memura düştüğünde ise dosyayı kendi istediği çalışana yönlendirdiği aktarıldı.
151 RÜŞVET EYLEMİ, 86 ŞÜPHELİ
151 rüşvet eyleminin yer aldığı iddianamede polisin eş zamanlı yaptığı baskınlar sonucu 82 şüphelinin yakalandığı, 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 78 şüpheliden aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32 şüphelinin ise tutuklandığı anlatıldı. Tamamlanan iddianamede, 53 şüphelinin 'Rüşvet almak, vermek aracılık etmek' suçlarından 21 yıla kadar hapsi istenirken, 33 kişinin ise 12 yıla kadar hapsi istendi.