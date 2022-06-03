Şile Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet çarkında son nokta! 230 sayfalık iddianame hazırlandı!

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki gizli yolsuzluklar 2 Mart 2021 günü polise gelen bir telefonla açığa çıktı. Telefondaki kişi ihbarında, Şile Tapu Müdürü Soner Ç., müdür yardımcısı Nazım A. ve 6 memurla 3 emlakçının tapu işlemleri için merdivende veya tuvalette rüşvet aldığını, bu rüşvetlerle söz konusu kişilerin kendilerine yeni ev aldıklarını iddia etti.

GİZLİ KAMERALAR MÜDÜRÜ VE MEMURLARI AÇIĞA ÇIKARTTI

İhbar üzerine Şile Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Bu kapsamda rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildi. Aynı şekilde soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonları dinlenerek rüşvet çarkının perde arkasını aralamak için araştırmalar hızla devam etti. Ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke yazarak dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.