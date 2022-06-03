Skandal montaja soruşturma başlatıldı

Özel bir üniversitede öğrenci olduğu iddia edilen Kardelen G., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını Kabe fotoğrafı üzerine montajlayarak skandal bir paylaşımda bulundu. Gündeme düşen paylaşım üzerine savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından paylaşım nedeniyle Kardelen G., hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.