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Giriş Tarihi: 3.6.2022 13:31

Skandal montaja soruşturma başlatıldı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Skandal montaja soruşturma başlatıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını Kabe fotoğrafı üzerine montajlayarak sosyal medya hesabından paylaşan özel bir üniversite öğrencisi olduğu iddia edilen Kardelen G., hakkında İstanbul Cumhuriyeti tarafından 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Özel bir üniversitede öğrenci olduğu iddia edilen Kardelen G., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını Kabe fotoğrafı üzerine montajlayarak skandal bir paylaşımda bulundu. Gündeme düşen paylaşım üzerine savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından paylaşım nedeniyle Kardelen G., hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

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Skandal montaja soruşturma başlatıldı
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