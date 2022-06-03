SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi ile terör örgütü YPG/PKK da hazırlıklarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hedeflerden Tel Rıfat geçtiğimiz gün A Haber televizyonu tarafından yaklaşık 1 kilometreden görüntülenmişti. A Haber yine Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak teröristlerin 500 metre dibine kadar girdi ve Münbiç'teki hareketliliği görüntüledi. Teröristlerin karargah olarak kullandıkları binayı kamufle etmek için Rejim bayrağı asmış olmaları dikkat çekerken, sözde karargahtaki keskin nişancı terörist de gözlerden kaçmadı.