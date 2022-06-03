SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi ile terör örgütü YPG/PKK da hazırlıklarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hedeflerden Tel Rıfat geçtiğimiz gün A Haber televizyonu tarafından yaklaşık 1 kilometreden görüntülenmişti. A Haber yine Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak teröristlerin 500 metre dibine kadar girdi ve Münbiç'teki hareketliliği görüntüledi. Teröristlerin karargah olarak kullandıkları binayı kamufle etmek için Rejim bayrağı asmış olmaları dikkat çekerken, sözde karargahtaki keskin nişancı terörist de gözlerden kaçmadı.
A HABER TERÖRİSTLERİ 500 METRE MESAFEDEN GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber televizyonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i ilk hedef olarak açıklamasının ardından bölgeyi görüntüledi. İlk olarak geçtiğimiz günlerde terör örgütü mevzilerine 1 kilometre uzaklıktaki Mare'den Tel Rıfat'a bağlı Ayn İsa köyü görüntülendi. Bugün ise 500 metre mesafeden diğer hedef Münbiç görüntülendi.
SÖZDE KARARGAHTA HAREKETLİ DAKİKALAR!
Görüntülerde teröristlerin sözde karargahında Esad Rejimi'ne ait bayrak dikkat çekiyor. Bazı noktalarda Rejim ile işbirliğine girişen teröristler, Rejim Bayrağı ile kendini kamufle ederek operasyonun hedefi olmaktan korunmak istiyor.
Yine sözde karargahta, bir keskin nişancının nöbet tutarak etrafı gözetlediği görülüyor.
HER YERDE MEVZİLER VE TÜNELLER
Terör örgütü TSK'nın olası operasyonu öncesi hazırlıklarına hız verdi. Terör örgütü YPG/PKK, çatışmalar için her noktada mevziler yaparken, karargaha yakın birden fazla noktada tüneller kazdı. Teröristlerin saldırılardan korunmak için tünellerin içinde hareket ettiği tahmin ediliyor.
AĞIR SİLAHLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR DA BÖLGEDE
Terör örgütü uzun süredir elinde tuttuğu Münbiç'te çok sayıda ağır silahla da yığınak yaptı. Teröristlerin zırhlı araçları da karargah etrafında topladığı görüldü.
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