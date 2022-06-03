Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:12 Son Güncelleme: 3.6.2022 16:43

SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...

SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası Suriye operasyonunda ilk hedefleri arasında yer alan Münbiç'teki terör karargahı A Haber tarafından görüntülendi. Teröristlerin sözde karargahı ve mevzilerine 500 metre mesafeden çekilen görüntülerde, keskin nişancılar, tüneller, mevziler, ağır silahlar ve zırhlı araçlar dikkat çekti. Teröristler, Rejim bayrağını karargaha asarak kamufle olmaya çalışıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi ile terör örgütü YPG/PKK da hazırlıklarına hız verdi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hedeflerden Tel Rıfat geçtiğimiz gün A Haber televizyonu tarafından yaklaşık 1 kilometreden görüntülenmişti. A Haber yine Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak teröristlerin 500 metre dibine kadar girdi ve Münbiç'teki hareketliliği görüntüledi. Teröristlerin karargah olarak kullandıkları binayı kamufle etmek için Rejim bayrağı asmış olmaları dikkat çekerken, sözde karargahtaki keskin nişancı terörist de gözlerden kaçmadı.

A HABER TERÖRİSTLERİ 500 METRE MESAFEDEN GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber televizyonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i ilk hedef olarak açıklamasının ardından bölgeyi görüntüledi. İlk olarak geçtiğimiz günlerde terör örgütü mevzilerine 1 kilometre uzaklıktaki Mare'den Tel Rıfat'a bağlı Ayn İsa köyü görüntülendi. Bugün ise 500 metre mesafeden diğer hedef Münbiç görüntülendi.

TÜRK TELEVİZYONLARINDA BİR İLK!

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde karargah binasını El Bab'dan görüntüleyen A Haber, Türk televizyonlarında bir ilke imza attı. Daha önce hiçbir kanal teröristlerin karargahına bu kadar yaklaşıp görüntü alamamıştı.

SÖZDE KARARGAHTA HAREKETLİ DAKİKALAR!

Görüntülerde teröristlerin sözde karargahında Esad Rejimi'ne ait bayrak dikkat çekiyor. Bazı noktalarda Rejim ile işbirliğine girişen teröristler, Rejim Bayrağı ile kendini kamufle ederek operasyonun hedefi olmaktan korunmak istiyor.

Yine sözde karargahta, bir keskin nişancının nöbet tutarak etrafı gözetlediği görülüyor.

HER YERDE MEVZİLER VE TÜNELLER

Terör örgütü TSK'nın olası operasyonu öncesi hazırlıklarına hız verdi. Terör örgütü YPG/PKK, çatışmalar için her noktada mevziler yaparken, karargaha yakın birden fazla noktada tüneller kazdı. Teröristlerin saldırılardan korunmak için tünellerin içinde hareket ettiği tahmin ediliyor.

AĞIR SİLAHLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR DA BÖLGEDE

Terör örgütü uzun süredir elinde tuttuğu Münbiç'te çok sayıda ağır silahla da yığınak yaptı. Teröristlerin zırhlı araçları da karargah etrafında topladığı görüldü.

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SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
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