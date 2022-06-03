Tunç Soyer’den büyük vicdansızlık: Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti

SÖZÜNDEN DÖNDÜ

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasarlı 1000'in üzerinde bina için de yıkım kararı alındı. O süreçte gazete ve televizyonlarda sık sık boy gösteren Soyer, kamuoyuna 'Depremzedelerin yanındayız' mesajı verdi. Bu arada Soyer'in startını verdiği yardım kampanyasında da yüz milyonlarca lira toplandı. Depremde evini kaybettiği için sokakta kalan 224 aileyi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştiren Soyer, geçtiğimiz hafta deyim yerindeyse 'U' dönüşü yaptı.

ELEKTRİK VE SULARI KESİLDİ

Büyükşehir, ev kiralarının kentte tavan yaptığı bir süreçte depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Depremzedelere tebligat gönderen büyükşehir, oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltıp anahtarları da teslim etmelerini istedi. Tebligatta evleri boşaltmayanlar hakkında da işlem başlatılacağı ifade edildi. Kararın ardından belediyenin talebi ile dairelerin elektrik ve sularının da kesildiği öğrenildi.