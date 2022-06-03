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Giriş Tarihi: 3.6.2022 18:06

Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi

AA
Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi

Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde, 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.

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Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi
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