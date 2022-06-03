Van hudut hattında 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356 kilo 658 gram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2022
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356.658 gram toz esrar ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/8fLbVNl7iY