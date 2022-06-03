Yüreği yetiyorsa ‘Hodri meydan’ desin

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 6'lı masanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını söyledi. Ünal, "Bu ülkede seçimlerin tarihinde yapılacağı çok açık. Haziran 2023. CHP'li Grup Başkanvekilleri 'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur' diyorlar. Kılıçdaroğlu 'Herkes kararını versin, yanımda mısınız?' diye çıkışlar yapıyor. Aday mısınız değil misiniz? Yüreğiniz yetiyorsa 'Hodri meydan' deyin. O yapı CHP liderinin adaylığına sıcak bakmıyor" dedi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruyla ilgili de konuşan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorular açık ve net, sorulara açık ve net yanıt versin. Kılıçdaroğlu şundan vazgeçsin; siyasi etik açısından aile konuşulmaz. Aileyi siyasetin gündemi yapmaktan çıkarmalıdır, aile her siyasetçinin özelidir. Siyasette aile konuşulmaz. Biz aileyi siyasetin içine katmayı etik bulmuyoruz. Biz hiçbir zaman Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve eşi ile ilgili konuşmadık" dedi.