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Giriş Tarihi: 3.6.2022 15:38

Yurt dışına kaçırılan tarihi kitabe Türkiye’ye geri getirildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yurt dışına kaçırılan tarihi kitabe Türkiye’ye geri getirildi

Adalet Bakanlığı, İstanbul Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Türkiye’ye geri kazandırdı. Tarihi kitabenin, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı yetkileri tarafından Hollanda Adalet Bakanlığı yetkililerinden teslim alındığı öğrenildi.

İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca Köyündeki camiye ait tarihi kitabe yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırılmıştı. Hollanda'da 17 Eylül 2021 tarihinde kitabenin satışı için açık arttırma ile müzayede gerçekleştirilmiş, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı ise kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlatmıştı.

ADALET BAKANLIĞI İADESİNİ İSTEDİ

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Şile Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tarihi kitabenin ülkemize iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderildi.

BOZDAĞ TALİMAT VERDİ

Hollanda, Türkiye'nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi.

'Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edilen tarihi kitabenin önümüzdeki günlerde ülkemize getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilecek.

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Yurt dışına kaçırılan tarihi kitabe Türkiye’ye geri getirildi
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