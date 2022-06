AK Parti İzmir’de kamp bitti

"GÖNÜL KAPISI"

Özellikle yaşlılar, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi aileleri, bakıma muhtaç vatandaşlar ile "Gönül Kapısı" ziyaretleri çerçevesinde ev ziyaretleri yapıp sorunları tespit edeceklerini kaydeden Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahalle buluşmaları-sohbetleri ile eksiksiz ve ayrımsız tüm mahallelerimizde yaz boyunca geniş katılımlı ve özel buluşmalar tertipleyeceğiz. Ev, sokak, park gibi alanlarda mahalleli ile bir araya gelerek geleneksel paylaşımlar yapılırken, yeni ilişkilerin kurulması da sağlanacak. Teşkilatın ahenk ve motivasyonunu artıracak faaliyetler planlanacak. Teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğini perçinlemek, birbirimizle daha çok kaynaşmak üzere sosyal aktiviteler planlanacaktır. Bu aktiviteler ilçe teşkilatlarımızın da önerileriyle ilimizce planlanacak ve hayata geçirilecek. Geçmişte görev yapan yol arkadaşlarımıza, aktif görev verilecek. 20 yıllık geçmişimizde, teşkilatlarımızda görev yapmış ama çeşitli sebeplerle uzak kalmış arkadaşlarımızın güncel etkinlik ve takım çalışmalarımıza katılarak aktif görev alması sağlanacak. Karınca Modeli güçlendirilerek devam edecektir. Bundan sonra, ilçelerimizde de 'Karınca Modeli', mahalleler bazında uygulanacak. Boşluk bırakmayacak, tam bir piramit çalışması sergileyeceğiz."



SİYASET 5.0 PROJESİ

Eş zamanlı 30 ilçe ziyaretlerine devam edileceğini sözlerine ekleyen Sürekli, "Aynı tablo ve karar, 30 ilçede başarıyla yürüttüğümüz eş zamanlı programlar için de geçerli. Bu saha çalışmamız da sürdürülecek, zaman zaman bölgesel ölçekte geniş üye katılımları ile güçlendirilecektir. AK belediyelerin başarıları duyurulacak. Belediyeleri bizde olan ilçelerimizin gözle görünür, ölçülebilir başarıları ortadadır. Bu ilçelerdeki gelişimin, yapılan işlerin duyuruları, anlatımları artırılacaktır. Siyaset 5-0 Projesi hayata geçirilecektir. AK Parti olarak siyaseti her zaman davamız için ve millet odaklı ele aldık. En etkili olan yüz yüze iletişimi kullandık. Elbette geleneksel ve en çok verim getiren bu yöntemden taviz vermeyeceğiz. Ancak günümüzde gelişen teknoloji karşısında kaçınılmaz olan gelişim, siyaset için de söz konusu. Dijital platformları hedef kitleler açısından daha aktif kullanmak ve yeni alanlar açacağız. Bu amaca hizmet edecek Siyaset 5.0 Projesi hayata geçirilecek. Siyasal katılımı artıran, siyaset dilini ortaklaştıran bu zeminin oluşturulması için akademik kadrolar oluşturacak ve yola çıkarılmasını hızlandırmak üzere temmuz ayında bir çalıştay düzenlenecek" ifadelerini kullandı.



E-TEŞKİLAT SİSTEMİ

İl ve ilçe teşkilatlarında e-arşive geçileceğini vurgulayan Sürekli, "Sadece kendi dönemlerimiz değil, geçmişten günümüze yapılan tüm çalışmalar, elde edilen bilgi ve datalar, e-arşiv sistemine geçirilecek. E-Teşkilat Sistemi kurulacaktır. Yaptığımız tüm toplantıların, alınan kararların belli bir plan çerçevesinde ele alınarak kayıt altına alınması, uygulanması ve takip edilmesi için E-Teşkilat Sistemi oluşturulacak. Strateji Geliştirme Merkezi kurulacak. İl koordinasyonunda 30 ilçe teşkilatımızda kurulacak bu merkez ile İzmir'in her ilçe için sürekli kendisini güncelleyen sosyolojik, ekonomik yapısı, siyasi ve yaşamsal tercihleri, sağlıklı kentleşme, ihtiyaç duyulan dönüşüm ve yeni yatırımlar üzerinden datalar oluşturacak, yeni stratejiler üretecek. Çevre dostu çalışmalar planlanacak. İzmir'in tüm ilçelerinde, çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar başlatılacak. Özellikle çevre temizliği ve sokak hayvanlarına yönelik destekler sağlanacak, etkinlikler düzenlenecek. Sandık eğitimleri yoğun bir şekilde devam edecek. İzmir il teşkilatı olarak AR-GE, Teşkilat ve Seçim İşleri Başkanlıklarımızın ortak eğitim çalışmaları devam etmektedir. Seçimde sandıklarda görev yapacak görevli ve müşahitlere bugünden başlanan eğitim programları, Genel Merkezden gelecek ekiplerce de tekrarlanacak. Dijital dünyanın her alanda olduğu gibi siyasette de en tercih edilen mecrası haline gelen Metaverse teknolojisinin kullanımı hakkında çalışmalar yapılacak. Hizmet ve çalışmalarımızı sanal ve gerçek dünyanın buluştuğu bu platforma taşımak üzere gerekli girişimlerde bulunulacak" sözlerine yer verdi.