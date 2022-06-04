Ak Parti ‘Türkiye için güven ve istikrar’ parolasıyla Kızılcahamam’da kampa girdi

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otele gitti. "Türkiye için güven ve istikrar" parolasıyla düzenlenecek toplantı dolayısıyla otel çevresinde kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alındı. Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak. Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak. Otel etrafında polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir aldı. Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Evinize hoş geldiniz Başkomutanımız", "Sayın Cumhurbaşkanımız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz", "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı. Öte yandan, otele giriş yapan misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı hediye edildi.BAŞKAN Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini belirtti. Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile yaptığı telefon görüşmesinde de FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesini istedi. ANKARA