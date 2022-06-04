Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Allah bunlara fırsat vermesin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Maltepe Forum Yeni Dönemde AB ve Türkiye' toplantısında, AB'ye tam üyelik konusunda CHP'nin yol haritasını açıkladı.

CHP'NİN YOL HARİTASI

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada açıkladığı yol haritasında yer alan maddelerden biri Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik.

"YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİ"

CHP lideri, bu politikada değişiklik vaat ediyor. Dördüncü sırada saydığı madde "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" şeklinde.

AB'YE YARANMAYA ÇALIŞTI

Kılıçdaroğlu, "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

BAKAN SOYLU: ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN

Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu ve avanesine Allah fırsat vermesin... Teröre karşı "eli kolu bağlı bir devlet" istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun masası, tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor. Allah bunlara fırsat vermesin..."

Allah fırsat vermesin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" Toplantısında:

"Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunmuştur.

1. 3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası uluslararası hukuk normlarına uygundur. Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur.

2. AB Vize Serbestisi görüşmeleri kapsamında AB tarafı, Ülkemizden Terörle Mücadele Yasasında bir kaç maddede düzenleme talep etmiş, ancak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidi ve sınır bölgelerimizdeki istikrarsız çatışma ortamları dikkate alınarak, bu konuda mevcut uygulamanın devamındaki tutumumuz muhataplarımıza açık bir şekilde iletilmiştir.

3. Ülkemizin milli menfaatleri düşünülmeden, mevcut terör risklerimiz ve sınır coğrafyalarda yaşanan istikrarsız ortam dikkate alınmadan, hiçbir stratejik değerlendirme yapılmadan, sadece mavi boncuk dağıtmak ve beklenti içerisinde olduğu odaklardan destek alabilmek adına yapılmış bu talihsiz açıklamanın, bedeller ödenerek başarı ile yürütülen Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir katkısı yoktur.

4. Ayrıca bu açıklamanın terör odaklarını nasıl sevindirdiğini Milletimiz görmekte, yüksek feraseti ile değerlendirmek üzere çok iyi takip etmektedir.

Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasıyla;



İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi; huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır.

Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, Şehitlerimize ve Milletimize haksızlıktır, kahraman güvenlik güçlerimize iftiradır.

Terörle mücadele yasasını değiştirmeyi teklif edenler;

1- Terör koridorunu PKK/PYD'ye teslim etmek,

2- Başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yurt içerisinde dokunulmazlık vermek, meşruiyet sağlamak,

3- Siyaset, sivil toplum, belediye dahil birçok alanda terör hakimiyeti kurmak,

4-Teröre karşı "eli kolu bağlı bir devlet" istemektedirler.

Allah bunlara fırsat vermesin...