Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Buhara’da TDT 4. Genç Liderler Forumu’nda konuştu

İnsansız hava araçları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, Türkiye'de 2000'lerin başında ilk robotik uçağını geliştirdiklerini, 2007'de ilk milli insansız hava aracını, 2009'da Bayraktar'ın prototipini yaptıklarını, 2014'te ise Bayraktar TB2 Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdiğini, 2015'te de Roketsan'ın geliştirdiği mühimmatlarla silahlı hale geldiğini söyledi.

2015'te 6 tonluk, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği Akıncı'nın ilk uçuşunu yaptığını, bunun 6 kilogramdan 6 tona giden 20 senelik bir yolculuk olduğunu aktaran Bayraktar, kendilerinin milli ve özgün insansız hava aracı yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, "Benim vazifem de teknik ekibi bir orkestra şefi gibi koordine etmek. Kendi bilgimi ve tecrübemi de katıyorum. 13 farklı mühendislik disiplininden oluşan büyük bir ekibimiz var bizim." diye konuştu.

"NASIL YAPTIĞINIZ NE YAPTIĞINIZDAN DA ÖNEMLİ"

Bayraktar, "Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız sorusu var. Hangi ahlakla yaptığınız sorusu. Nasıl yaptığınız ne yaptığınızdan da önemli. Bundan da öte, neden yaptığınız sorusu var ki, bu en önemli kısmını teşkil ediyor. İşte, neden yaptığınızla birlikte ne yaptığınız bir anlam kazanabiliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu alanda teknoloji olarak ilk 3 ülke arasına girdiğini, kendi sınıfında dünyada en iyisi denilebilecek Bayraktar TB2'nin bugün sık sık gündeme geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Kendi sınıfında dünyada en iyisi diyebileceğimiz uçakları yapmayı başardık ama tabii yarış devam ediyor. Sürekli gayret etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri İHA'ların Azerbaycan'daki harekata verdiği destek için babası, ağabeyi ve kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı taltif edildiğini dile getiren Bayraktar, bunun bir mühendis olarak hayatında aldığı en büyük onurlardan olduğunu belirtti.