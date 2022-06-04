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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:14

FETÖ’den yargılanan eski baro başkanı hakkında flaş karar

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ’den yargılanan eski baro başkanı hakkında flaş karar

Trabzon’da 2019 yılında 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY Silahlı terör örgütünün avukat yapılanmasına yönelik davada yargılanan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Trabzon Eski Baro Başkanı Orhan Öngöz hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından dosyadaki eksiklikler ve cezanın fazla olduğu gerekçesiyle bozulmuştu. Trabzon 2.Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha görülen davada dosyadaki eksiklikler giderilerek Öngöz’e yeniden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Öngöz şimdi de denetimli serbestlikle cezasını tamamlayacak.

Trabzon Eski Baro Başkanı Orhan Öngöz'ün, "Reisbey61" kullanıcı adıyla "Bylock" programı kullanıcısı olduğu, örgütün çağrı döneminde Bank Asya'ya para yatırdığı, örgüt hiyerarşisinde yer aldığı, örgütün talimatlarını yerine getirdiği, sonrasında kapatılan Samanyolu televizyonunda örgüt lehine açıklamalarda bulunduğu göz önüne alınarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Daha önce 3 yıl 8 ay hapis yatan Öngöz, denetimli serbestlikten yararlanarak hapisten çıkmıştı. Öngöz şimdi de kalan cezasını denetimli serbestlikle tamamlayacak.

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FETÖ’den yargılanan eski baro başkanı hakkında flaş karar
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