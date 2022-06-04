FETÖ’den yargılanan eski baro başkanı hakkında flaş karar

Trabzon Eski Baro Başkanı Orhan Öngöz'ün, "Reisbey61" kullanıcı adıyla "Bylock" programı kullanıcısı olduğu, örgütün çağrı döneminde Bank Asya'ya para yatırdığı, örgüt hiyerarşisinde yer aldığı, örgütün talimatlarını yerine getirdiği, sonrasında kapatılan Samanyolu televizyonunda örgüt lehine açıklamalarda bulunduğu göz önüne alınarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Daha önce 3 yıl 8 ay hapis yatan Öngöz, denetimli serbestlikten yararlanarak hapisten çıkmıştı. Öngöz şimdi de kalan cezasını denetimli serbestlikle tamamlayacak.