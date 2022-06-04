HDP’nin terör derneğine operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Tekirdağ merkezli 11 şehirde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/ KCK silahlı terör örgütüne bağlı olarak faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapılanmaya darbe vuruldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan HDK'nın Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde bölgede sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın çatı meclisini oluşturmaya çalıştıkları belirlendi. HDK'nın bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanarak adeta 'gölge kabine' gibi hareket ettiği, kuruluş amacı, organizasyon şekli ve yapısı itibarıyla TBMM'ye alternatif bir meclis gibi faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.KCK siyasi alan yapılanması içerisinde Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik soruşturma sürecinde 41 şüphelinin HDK yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İstanbul'da bulunan HDK Genel Merkezi ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale'de 45 adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında, HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, Tekirdağ HDP İl Eşbaşkanı Hüseyin Güzel, Edirne HDP İl Eşbaşkanı Melahat Çelik, Kırklareli HDP İl Eşbaşkanı Yakup Aslan, Bingöl HDP İl Eşbaşkanı Sadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kenan Yıldız ve Tekirdağ HDP eski İl Başkanı Ömer Güven'in de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, afişler ve pankartlar, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları, toplatma kararı olan yayınlar, HDK yapılanması ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi.